Шматки авто – по всій дорозі: водії влаштували жорстку ДТП в Дніпрі. Фото й відео

У Дніпрі 12 грудня на перехресті вулиць Січових Стрільців та Вознесенської приблизно о 9:40 не розминулися Toyota й Hyundai.

У пригоді не обійшлося без потерпілих. Про це повідомляє "Інформатор".

Водії влаштували жорстку ДТП в Дніпрі інформатор

Відомо, що легковики рухалися паралельно. Тієї миті, коли автомобіль Toyota почав повертати наліво, водій Hyundai не встиг зреагувати і влетів у нього на повній швидкості. Машини розвернуло поперек дороги, тому транспорту доводиться об'їжджати по вулиці Олександра Кониського. На місці аварії працює регулювальник.

Внаслідок зіткнення постраждав водій "корейця". З травмованою рукою його доставили в міську лікарню №16.

Деталі події з'ясовували правоохоронці.

Водії влаштували жорстку ДТП в Дніпрі інформатор

Водії влаштували жорстку ДТП в Дніпрі інформатор

Водії влаштували жорстку ДТП в Дніпрі інформатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі 11 грудня на вулиці Космічній зіткнулися два легкові автомобілі. Від удару одна з машин перекинулася на дах і загорілася.

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