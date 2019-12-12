Головна Новини
12 грудня • оновлено в 15:50
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Події

Шматки авто – по всій дорозі: водії влаштували жорстку ДТП в Дніпрі. Фото й відео

625
Читати матеріал російською

У Дніпрі 12 грудня на перехресті вулиць Січових Стрільців та Вознесенської приблизно о 9:40 не розминулися Toyota й Hyundai.

У пригоді не обійшлося без потерпілих. Про це повідомляє "Інформатор".

Водії влаштували жорстку ДТП в Дніпрі

Водії влаштували жорстку ДТП в Дніпрі

інформатор

Новини
Викинув із машини й бив ногами: у Дніпрі таксист жорстоко розправився з дівчиною

Відомо, що легковики рухалися паралельно. Тієї миті, коли автомобіль Toyota почав повертати наліво, водій Hyundai не встиг зреагувати і влетів у нього на повній швидкості. Машини розвернуло поперек дороги, тому транспорту доводиться об'їжджати по вулиці Олександра Кониського. На місці аварії працює регулювальник.

Внаслідок зіткнення постраждав водій "корейця". З травмованою рукою його доставили в міську лікарню №16.

Деталі події з'ясовували правоохоронці.

Водії влаштували жорстку ДТП в Дніпрі

Водії влаштували жорстку ДТП в Дніпрі

інформатор

Водії влаштували жорстку ДТП в Дніпрі

Водії влаштували жорстку ДТП в Дніпрі

інформатор

Водії влаштували жорстку ДТП в Дніпрі

Водії влаштували жорстку ДТП в Дніпрі

інформатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі 11 грудня на вулиці Космічній зіткнулися два легкові автомобілі. Від удару одна з машин перекинулася на дах і загорілася.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
Теги
аварія ДТП отримав травму
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Топпублікації

Топблоги