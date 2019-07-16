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Ще 7 років тюрми: екс-в'язень сяде за згвалтування дівчинки в Дніпрі

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Суд засудив до 7 років в'язниці колишнього ув'язненого за згвалтування 14-річної дівчинки в Дніпрі.

Злочин стався в серпні 2018 року, передає прес-служба прокуратури Дніпропетровської області.

Ще 7 років тюрми: екс-в'язень сяде за згвалтування дівчинки в Дніпрі

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Правоохоронці встановили, що 52-річний чоловік побачив раніше незнайому йому дівчинку біля одного з торгових центрів Дніпра.

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Щоб викликати прихильність і довіру жертви до себе, чоловік пригостив її морозивом і запропонував прогулятися.

Чоловік завів дитину в посадку, де і стався злочин.

Він визнаний винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 152 (згвалтування неповнолітньої особи) Кримінального кодексу.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що суд заарештував підозрюваного у вбивстві дівчинки під Дніпром.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
Дніпро згвалтували дитину кримінал
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