СБУ виявила на "ArcelorMittal Кривий Ріг" підвищений рівень радіації. Фото і відео

Співробітники Служби безпеки України виявили на "ArcelorMittal Кривий Ріг" (Дніпропетровська область) підвищений рівень радіації.

Небезпечне випромінювання йшло від одного з приладів, передає прессужба СБУ з посиланням на тимчасово виконуючого обов'язки голови відомства Івана Баканова.

СБУ виявила на "ArcelorMittal Кривий Ріг" підвищений рівень радіації Пресслужба СБУ

Повідомляється, що співробітники СБУ отримали інформацію про можливе порушення правил радіаційної безпеки в одному з виробничих цехів підприємства.

В рамках кримінального провадження за ст. 441 (екоцид) Кримінального кодексу оперативники провели обшук на виробництві.

"Правоохоронці виявили на підприємстві прилад, який випромінював в п'ять разів більшу дозу радіації ніж передбачено нормативними документами. Проведеним слідчим експериментом використання подібного обладнання на іншому промисловому підприємстві зафіксовано штатний рівень радіаційного випромінювання для виробництва", - зазначає пресслужба.

В СБУ заявляють, що під час слідчих дій менеджмент підприємства надав всі необхідні документи, все обладнання продовжувало працювати в штатному режимі, виробничий цикл не порушувався.

Пресслужба СБУ

Пресслужба СБУ

Пресслужба СБУ

Пресслужба СБУ

Пресслужба СБУ

Пресслужба СБУ

Пресслужба СБУ

"Припускаю, що власники товариства навіть не знали про екологічні порушення, які допустили найняті менеджери. Інвесторам в нашій країні нічого не загрожує, зате держава допомагає їм дотримуватися закону", - цитує пресслужба слова Баканова.

Згідно з повідомленням, в даний час обладнання комбінату працює відповідно до встановлених норм, потенційна загроза здоров'ю людей локалізована.

В рамках відкритого кримінального провадження встановлюються посадові особи підприємства, які причетні до створення небезпечної ситуації.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що СБУ провела обшук на "ArcelorMittal Кривий Ріг" у справі про екоцид.

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