Рвав волосся і бив по обличчю: під Дніпром чоловік прилюдно розправився з жінкою. Відео 18+

У Кам'янському Дніпропетровської області 17 жовтня чоловік напав на жінку в сквері.

Нетвереза жінка відмовлялася йти додому, за що чоловік вирішив її покарати. Про це повідомили в Telegram-каналі "Х***вое Каменское".

У Дніпрі чоловік прилюдно напав на жінку Скріншот

За словами очевидців, між подружжям виник конфлікт, який незабаром переріс у бійку. Жінка перебувала в стані алкогольного сп'яніння і ледь могла встояти на ногах. Чоловік не зміг переконати її залишити сквер самостійно, тому пішов на радикальні заходи. Бійка супроводжувалася криками і лайкою. Розлючений чоловік почав бити дружину по обличчю і рвати на ній волосся, однак та пручалася кривдникові і по можливості наносила удари у відповідь. Через пару хвилин чоловік припинив бійку і пішов, а постраждала залишилася сидіти на лавці.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі чоловік до смерті забив дружину молотком. Від отриманих травм жінка померла. Досудове розслідування триває.

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