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9 вересня • оновлено в 12:57
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Розрізало навпіл: в Дніпрі чоловіка переїхав швидкісний поїзд

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У Дніпрі 8 вересня на під'їзній колії до залізничної станції "Дніпро-Вантажний" чоловіка на смерть збив швидкісний поїзд.

Отримані травми були несумісні з життям. Про це повідомляє Інформатор.

У Дніпрі чоловіка на смерть збив потяг

У Дніпрі чоловіка на смерть збив потяг

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Відомо, що 62-річний загиблий працював упорядником поїздів. Колеса поїзда буквально розрізали його тіло навпіл.

Подробиці події поки невідомі. Чи був це нещасний випадок, самогубство чи вбивство, з'ясовували правоохоронці. Точну причину смерті також оголосять після проведення судмедекспертизи.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що під Дніпром серед сміття знайшли труп жінки. Загиблу виявили в напівзруйнованому підвалі старого будинку. У день вбивства жінка якраз відзначала день народження.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
чоловік потяг смерть
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