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1 листопада • оновлено в 11:26
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Розбився об стовп: в Дніпрі сталася страшна ДТП біля Південного мосту

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У Дніпрі 1 листопада поблизу Південного мосту автомобіль BMW на повній швидкості влетів у стовп.

В результаті зіткнення постраждали діти. Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції в Дніпропетровській області.

У Дніпрі сталася страшна ДТП біля Південного мосту

У Дніпрі сталася страшна ДТП біля Південного мосту

Патрульна поліція в Дніпропетровській області

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Як стало відомо, в салоні автомобіля знаходилися батько і троє дітей. Двоє з них – 4-річна дівчинка і 10-річний хлопчик отримали травми. Їх передали медикам для подальшої госпіталізації.

Розтрощене авто перекрило одну смугу, проте рух на цій ділянці не ускладнений. На місці події працюють швидка і патрульні.

У Дніпрі сталася страшна ДТП біля Південного мосту

У Дніпрі сталася страшна ДТП біля Південного мосту

Telegram-канал "Х***вий Дніпро"

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі в тролейбусі сталася НП з дитиною. Для маленького дніпрянина поїздка в тролейбусі №17 31 жовтня закінчилася травмою. Ногу хлопчика затиснуло в дверях, але водій ніяк не відреагував на крики про допомогу.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
аварія ДТП постраждала дитина
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