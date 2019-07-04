Розбив скло і вилив пиво на голову: в Дніпрі маршрутка постраждала від дебошира

Вранці 4 липня в Дніпрі п'яний чоловік кулаком розбив скло в маршрутці і облив водія пивом. Дебошира затримала поліція.

Чоловік зайшов в салон в стані алкогольного сп'яніння з пляшкою пива в руках. Про це OBOZREVATEL повідомили в патрульної поліції Дніпропетровської області (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

Інцидент стався в маршрутці №73 на проспекті Олександра Поля.

Як повідомляє Інформатор, водій маршрутки і пасажири просили чоловіка вийти, але той не погодився. Маршрутчик зупинив автомобіль. Це не сподобалося п'яному пасажирові і він вилив пиво на голову водієві, а потім розбив скло кулаком.

У Дніпрі чоловік розбив скло маршрутки newsmir.info

Недалеко від маршрутки опинилися співробітники охоронної фірми "Гуард". Вони вивели чоловіка з салону і викликали поліцію. Ніхто з пасажирів не постраждав.

У поліції розповіли, що під час затримання чоловік нецензурно висловлювався. Також у нього не було при собі документів, що підтверджують особу.

Дебошира затримали і передали слідчому для подальшого розгляду інциденту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі може подорожчати вартість проїзду в електротранспорті і метрополітені.

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