ГоловнаНовини
МоваЯзык
ГоловнаБлоги

/Події

Розбив скло і вилив пиво на голову: в Дніпрі маршрутка постраждала від дебошира

647Читати матеріал російською

Вранці 4 липня в Дніпрі п'яний чоловік кулаком розбив скло в маршрутці і облив водія пивом. Дебошира затримала поліція.

Чоловік зайшов в салон в стані алкогольного сп'яніння з пляшкою пива в руках. Про це OBOZREVATEL повідомили в патрульної поліції Дніпропетровської області (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

Інцидент стався в маршрутці №73 на проспекті Олександра Поля.

Як повідомляє Інформатор, водій маршрутки і пасажири просили чоловіка вийти, але той не погодився. Маршрутчик зупинив автомобіль. Це не сподобалося п'яному пасажирові і він вилив пиво на голову водієві, а потім розбив скло кулаком.

У Дніпрі чоловік розбив скло маршрутки

У Дніпрі чоловік розбив скло маршрутки

newsmir.info

Новини
Стало відомо, чому в Дніпрі може подорожчати проїзд в електротранспорті

Недалеко від маршрутки опинилися співробітники охоронної фірми "Гуард". Вони вивели чоловіка з салону і викликали поліцію. Ніхто з пасажирів не постраждав.

У поліції розповіли, що під час затримання чоловік нецензурно висловлювався. Також у нього не було при собі документів, що підтверджують особу.

Дебошира затримали і передали слідчому для подальшого розгляду інциденту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі може подорожчати вартість проїзду в електротранспорті і метрополітені.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Місце
УкраїнаДніпро
Теги
водій маршруткимаршруткаДніпро
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel