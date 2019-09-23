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23 вересня • оновлено в 12:26
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Розбиті голови і розтрощені авто: в Кривому Розі трапилася серйозна ДТП

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У Кривому Розі Дніпропетровської області вранці 23 вересня в результаті зіткнення Opel і Chery постраждали водій і пасажир "китайця".

Аварія сталася в Металургійному районі міста на вулиці Степана Тільги. Про це повідомляє Перший міський з посиланням на пресслужбу Криворізького відділу поліції (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Під Дніпром зіткнулися два легковики

Під Дніпром зіткнулися два легковики

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Від удару водій Chery і його літня пасажирка отримали черепно-мозкову травму. 23-річний шофер від госпіталізації відмовився, жінку-пасажира відвезли до лікарні.

На місці події обставини того, що сталося, з'ясовували патрульні і слідчий по ДТП.

У Кривому Розі в серйозній ДТП постраждала жінка

У Кривому Розі в серйозній ДТП постраждала жінка

Перший міський

У Кривому Розі в серйозній ДТП постраждала жінка

У Кривому Розі в серйозній ДТП постраждала жінка

Перший міський

У Кривому Розі в серйозній ДТП постраждала жінка

У Кривому Розі в серйозній ДТП постраждала жінка

Перший міський

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Кривому Розі сталася смертельна ДТП. У ніч на 22 вересня водій "Москвича" не впорався з керуванням і потрапив у дерево. Пасажирка легковика померла в лікарні від несумісних з життям травм.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
аварія ДТП постраждали українці
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