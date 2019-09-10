Розбещував дівчинку: на Дніпропетровщині впіймали педофіла

У Дніпропетровській області 9 вересня затримали чоловіка, який розбещував 12-річну дівчинку.
Злочин трапився поблизу залізничної станції "Синельникове-2", повідомили у пресслужбі ГУ НП Дніпропетровської області.
Впіймали педофіла
Донецьк Афіша
На місце події прибула патрульна поліція. За описом потерпілої вони затримали раніше судимого за зґвалтування 41-річного жителя Харківської області.
Чоловіку загрожує позбавлення волі на термін від 5 до 8 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю терміном до трьох років.
Упіймали педофіла
Пресслужба ГУ НП
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Білоцерківському районі Київської області 36-річний чоловік зґвалтував 8-річну дитину. Педофіл затягнув дівчинку у кукурудзяне поле.
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