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10 вересня • оновлено в 22:39
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Розбещував дівчинку: на Дніпропетровщині впіймали педофіла

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У Дніпропетровській області 9 вересня затримали чоловіка, який розбещував 12-річну дівчинку.

Злочин трапився поблизу залізничної станції "Синельникове-2", повідомили у пресслужбі ГУ НП Дніпропетровської області.

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Впіймали педофіла

Впіймали педофіла

Донецьк Афіша

На місце події прибула патрульна поліція. За описом потерпілої вони затримали раніше судимого за зґвалтування 41-річного жителя Харківської області.

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Чоловіку загрожує позбавлення волі на термін від 5 до 8 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю терміном до трьох років.

Упіймали педофіла

Упіймали педофіла

Пресслужба ГУ НП

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Білоцерківському районі Київської області 36-річний чоловік зґвалтував 8-річну дитину. Педофіл затягнув дівчинку у кукурудзяне поле.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
чоловік педофiли
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