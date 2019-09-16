Різав собаку перед дітьми: в Дніпрі розповіли про смертельну відплату шкуродеру

У Дніпрі повісився 46-річний чоловік, який повинен був постати перед судом за знущання над собакою на очах у дітей.

Про це повідомив у Facebook борець за права тварин Максим Гошовський.

"Хто пам'ятає шкуродера, який перерізати горло намагався собаці? Сьогодні повинен був бути суд, він не з'явився. За інформацією сусідів, він повісився. Минулого разу його наздогнала карма, тепер совість. У мене, звичайно, запитують, чи не допомогли йому. Відповідаю: ми проти жорсткості, такі люди повинні сидіти і відповідати все життя, а не так", – написав він.

У Дніпрі повісився шкуродер, який знущався над собакою Facebook Максима Гошовського

Як уточнює "Відкритий", прессекретар Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Анна Старчевська підтвердила інформацію про загибель.

Відзначимо, 8-го вересня в Амур-Нижньодніпровське відділення поліції надійшло повідомлення, що на очах дітей чоловік побив собаку, а потім вдарив її ножем. Зловмисника в стані алкогольного сп'яніння затримали і доставили у відділення поліції. Він повідомив, що це його власна собака, і вона йому набридла.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 299 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з тваринами).

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Дніпрі чоловік убив собаку, викинувши її з 4 поверху.

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