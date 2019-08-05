Машина перекинулася від удару: в Дніпрі сталася ДТП. З'явилося відео

На проспекті Героїв в Дніпрі 5 серпня зіткнулися Toyota і Renault.

Від сильного удару останнє авто перекинулося на бік. Про це повідомляє Інформатор.

У Дніпрі сталося ДТП Інформатор

Відомо, що водій Renault не поступився дорогою автомобілю Toyota, який рухався по головній. Тому сталося зіткнення.

На місце ДТП приїхали поліція і машина "швидкої". Обидва водії відмовилися від госпіталізації.

Від удару машина перекинулася Інформатор

У Дніпрі сталося ДТП Інформатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі сталася масштабна ДТП: в лікарні померла 39-річна пасажирка.

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