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Машина перекинулася від удару: в Дніпрі сталася ДТП. З'явилося відео

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На проспекті Героїв в Дніпрі 5 серпня зіткнулися Toyota і Renault.

Від сильного удару останнє авто перекинулося на бік. Про це повідомляє Інформатор.

У Дніпрі сталося ДТП

У Дніпрі сталося ДТП

Інформатор

Відомо, що водій Renault не поступився дорогою автомобілю Toyota, який рухався по головній. Тому сталося зіткнення.

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На місце ДТП приїхали поліція і машина "швидкої". Обидва водії відмовилися від госпіталізації.

Від удару машина перекинулася

Від удару машина перекинулася

Інформатор

У Дніпрі сталося ДТП

У Дніпрі сталося ДТП

Інформатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі сталася масштабна ДТП: в лікарні померла 39-річна пасажирка.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
Дніпро ДТП
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