Машина перекинулася від удару: в Дніпрі сталася ДТП. З'явилося відео

На проспекті Героїв в Дніпрі 5 серпня зіткнулися Toyota і Renault.
Від сильного удару останнє авто перекинулося на бік. Про це повідомляє Інформатор.
У Дніпрі сталося ДТП
Інформатор
Відомо, що водій Renault не поступився дорогою автомобілю Toyota, який рухався по головній. Тому сталося зіткнення.
На місце ДТП приїхали поліція і машина "швидкої". Обидва водії відмовилися від госпіталізації.
Від удару машина перекинулася
Інформатор
У Дніпрі сталося ДТП
Інформатор
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі сталася масштабна ДТП: в лікарні померла 39-річна пасажирка.
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