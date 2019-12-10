П'яний водій на швидкості розніс сарай в Дніпрі: фото

У Дніпрі в ніч на 9 грудня водій Hyundai Santa Fe, тікаючи від поліції, на повній швидкості влетів в будівлю.

Як виявилося, чоловік був у нетверезому стані. Рівень алкоголю в крові чоловіка перевищував допустиму норму майже в чотири рази, повідомляє Інформатор (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

П'яний водій на швидкості розніс сарай в Дніпрі Інформатор

Автомобіль рухався по вулиці Великій Діївській, коли на нього звернули увагу патрульні. Його водій явно не дотримувався правил дорожнього руху. Увімкнувши проблисковий маячок, інспектори попросили водія з'їхати на узбіччя і зупинитися. Шофер виконав їх вимогу, проте як тільки поліцейські наблизилися до автомобіля, чоловік різко натиснув на педаль газу і поїхав.

Втекти від патрульних у чоловіка так і не вийшло – на шляху він двічі втрачав контроль над автомобілем, спочатку врізавшись в електроопору, а потім протаранивши сарай. На місці ДТП його й затримали.

Патрульні склали на нього протоколи за статтею 130 (за керування транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння), за статтею 124 (порушення правил, що викликало пошкодження транспортних засобів) і за статтею 122-2 (за ігнорування вимоги поліцейських зупинитися) КУпАП. Також чоловіка позбавили права керувати автомобілем.

П'яний водій на швидкості розніс сарай в Дніпрі Інформатор

П'яний водій на швидкості розніс сарай в Дніпрі Інформатор

П'яний водій на швидкості розніс сарай в Дніпрі Інформатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі відчайдушний підліток влаштував небезпечну для життя розвагу. Хлопець вирішив підкорити електроопору і виліз на неї без будь-якої екіпіровки. Свій героїзм юнак випробовував на безлюдній стоянці.

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