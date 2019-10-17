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17 жовтня • оновлено в 16:02
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Пробив вікно головою: в Кривому Розі сталася жахлива ДТП з постраждалими

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У Кривому Розі Дніпропетровської області 17 жовтня в Саксаганському районі сталася ДТП за участі мотоцикла та автомобіля Audi.

Водія двоколісного госпіталізували з серйозними травмами. Про це повідомляє Перший міський.

У Кривому Розі сталася жахлива ДТП з постраждалими

У Кривому Розі сталася жахлива ДТП з постраждалими

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Відомо, що мотоцикліст рухався з площі 30-річчя перемоги. Зіткнення з Audi відбулося в момент, коли іномарка почала повертати з проспекту 200-річчя Кривого Рогу на вулицю Співдружності.

Байк розвернуло, а його водій вдарився головою об вікно автомобіля. В результаті аварії чоловік отримав травми обличчя та голови. Його госпіталізували в одну з лікарень міста.

У Кривому Розі зіткнулися іномарка і мотоцикл

У Кривому Розі зіткнулися іномарка і мотоцикл

Перший міський

У Кривому Розі зіткнулися іномарка і мотоцикл

У Кривому Розі зіткнулися іномарка і мотоцикл

Перший міський

У Кривому Розі зіткнулися іномарка і мотоцикл

У Кривому Розі зіткнулися іномарка і мотоцикл

Перший міський

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Кривому Розі винуватець ДТП кинув збитого пішохода на тротуарі. Потерпілий лежав на землі серед розкиданих деталей автомобіля. У місті оголосили план "Перехоплення".

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Місце
Україна Дніпро
Теги
ДТП аварія постраждали українці
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