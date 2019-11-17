Пробив скло і залетів в салон: в Дніпрі пішохід дивом вижив в серйозній ДТП

У Дніпрі 16 листопада на вулиці Великій Діївській ВАЗ збив чоловіка, який переходив дорогу недалеко від пішохідного переходу.

Від зіткнення пішохід пробив головою лобове скло і залетів в салон автомобіля. Про це повідомляє Інформатор.

У Дніпрі пішохід дивом вижив в серйозній ДТП Інформатор

Аварія трапилася навпроти школи №94. Відомо, що легковик рухався по Великій Діївській в сторону лісопарку. За однією з версій, пішохід в цей час йшов по узбіччю, по іншій – переходив дорогу в недозволеному місці.

Наїзд стався на високій швидкості, внаслідок чого чоловік залетів на капот автомобіля і пробив головою лобове скло. Водій різко загальмував, а потерпілий опинився всередині салону під сидінням. Чоловік перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння.

На місце прибула карета швидкої допомоги. Потерпілого пішохода негайно госпіталізували в 16-у міську лікарню. Водій автомобіля, в свою чергу, не постраждав.

У деталі події розбиралися патрульні і слідчий по ДТП.

У Дніпрі пішохід дивом вижив в серйозній ДТП Інформатор

У Дніпрі пішохід дивом вижив в серйозній ДТП Інформатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі жінку переїхав автомобіль. Пішохід вибігла на проїжджу частину, незважаючи на відсутність дозволяючого сигналу. Водій автомобіля не встиг загальмувати, в результаті чого сталося зіткнення.

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