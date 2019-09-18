Пробило шию і груди: в Дніпрі батько вистрілив в 8-річного сина з рушниці

Під час полювання в Дніпрі 15 вересня чоловік вистрілив з рушниці в свого сина і брата. Він не помітив їх, коли ті проїжджали поруч на мотоциклі.

Куля потрапила дитині в шию і грудну клітку. 8-річного хлопчика з вогнепальним пораненням госпіталізували в хірургічне відділення обласної дитячої лікарні, повідомляє Інформатор.

У Дніпрі батько вистрілив в 8-річного сина з рушниці ck.oblast.online

Брат стрільця відбувся невеликою подряпиною. На даний момент життю і здоров'ю дитини нічого не загрожує. Хлопчика виписали з лікарні.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі виявили мертвим зниклого військовослужбовця Володимира Вакар. Його тіло знайшли у воді на Воронцовському пляжі.

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