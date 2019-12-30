Приїхали на виклик: в Дніпрі п'яний чоловік з ножем напав на медиків

У Дніпрі чоловік викликав працівників швидкої допомоги, а потім став погрожувати їм ножем.

Подія трапилася на Донецькому шосе. Причина виклику – головний біль, алкогольне сп'яніння і травма голови, повідомив Радій Шевченко, директор Дніпропетровського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Напад на медиків baigenews.kz

По приїзду двері під'їзду ніхто не відкрив:

"Після телефонного дзвінка спустилася п'яна тварина, сказала, що просто пожартувала. Після чого вона дістала із-за спини кухонний ніж і став ним погрожувати нашій бригаді", – написав Радій Шевченко на своїй сторінці в Facebook.

На місце події прибула поліція і склала протокол. А чоловіка доставили у відділення.

"Сказали, що відпустять через три години. Хочу великого штрафу за помилковий виклик! Хочу арешту, хай не довгострокового! Хочу його еб@ло з прізвищем та адресою на білбордах міста з написом: "Він підняв ніж на медика "швидкої допомоги"!" , – додав Шевченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві чоловік в стані сильного наркотичного і алкогольного сп'яніння напав на медиків, які намагалися допомогти йому.

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