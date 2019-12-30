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30 грудня • оновлено в 12:18
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Софія Ковнір

Приїхали на виклик: в Дніпрі п'яний чоловік з ножем напав на медиків

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У Дніпрі чоловік викликав працівників швидкої допомоги, а потім став погрожувати їм ножем.

Подія трапилася на Донецькому шосе. Причина виклику – головний біль, алкогольне сп'яніння і травма голови, повідомив Радій Шевченко, директор Дніпропетровського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

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"Після телефонного дзвінка спустилася п'яна тварина, сказала, що просто пожартувала. Після чого вона дістала із-за спини кухонний ніж і став ним погрожувати нашій бригаді", – написав Радій Шевченко на своїй сторінці в Facebook.

На місце події прибула поліція і склала протокол. А чоловіка доставили у відділення.

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"Сказали, що відпустять через три години. Хочу великого штрафу за помилковий виклик! Хочу арешту, хай не довгострокового! Хочу його еб@ло з прізвищем та адресою на білбордах міста з написом: "Він підняв ніж на медика "швидкої допомоги"!" , – додав Шевченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві чоловік в стані сильного наркотичного і алкогольного сп'яніння напав на медиків, які намагалися допомогти йому.

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Автор
Софія Ковнір
Місце
Україна Дніпро
Теги
чоловік напад медики
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