Прихопило серце: в Дніпрі водій помер за кермом автомобіля

У місті Підгородному Дніпропетровської області вранці 13 грудня поїздка для місцевого жителя закінчилася трагічно.

Чоловік раптово помер за кермом власного автомобіля. Про це повідомляє Інформатор.

У Дніпрі водій помер за кермом автомобіля Херсон

Відомо, що 67-річний чоловік близько 8:00 прямував додому після нічної зміни. В дорозі його самопочуття різко погіршилося. Він зупинився прямо посеред проїжджої частини, чим привернув увагу перехожих. Коли ті підійшли ближче, щоб розібратися в ситуації, то зрозуміли, що водієві стало погано. На допомогу містянину викликали "швидку", однак він помер до приїзду лікарів.

Як пізніше з'ясувалося, водій авто підробляв охоронцем в одній зі шкіл Підгородного. Пенсіонер мав проблеми з серцем. На думку медиків, слабке здоров'я могло стати причиною смерті. Що відбулося насправді – стане відомо за результатами судмедекспертизи.

Деталі того, що сталося, з'ясовували правоохоронці.

У Дніпрі водій помер за кермом автомобіля Інформатор

У Дніпрі водій помер за кермом автомобіля Інформатор

У Дніпрі водій помер за кермом автомобіля Інформатор

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