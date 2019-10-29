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29 жовтня • оновлено в 11:06
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Потужний вибух на заводі у Дніпрі: з'явилося відео

1.9т Читати матеріал російською

У понеділок, 28 жовтня, у Дніпрі трапився масштабний вибух на олійноекстракційному заводі "Потоки". У мережі з'явилося відео моменту НП.

Камера відеоспостереження на житловому комплексі "Башти" зафіксувала яскравий спалах на Лівому березі Дніпра. Відео опублікували у групі "Дніпро оперативний" у Facebook.

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Тряслися вікна й хиталися будинки: у Дніпрі рвонув небезпечний завод

Момент вибуху на заводі "Потоки" у Дніпрі

Момент вибуху на заводі "Потоки" у Дніпрі

Скріншот із відео

Як писав OBOZREVATEL раніше, вибух на заводі у Дніпрі переріс у велику пожежу. Жителі Лівого берега розповіли, що чули гучний ляскіт, від якого деренчали вікна і хиталися будинки. Деякі порівняли вибух із землетрусом і поскаржилися, що стало важко дихати.

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Місце
Україна Дніпро
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