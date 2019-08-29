Порізані обличчя і руки: в Кривому Розі загадковою смертю померла подружня пара

У Кривому Розі Дніпропетровської області 28 серпня жінка виявила в квартирі мертвими батька і матір.

На їхніх тілах були ознаки насильницької смерті. Про це повідомляє Інформатор з посиланням на пресслужбу поліції Кривого Рогу.

У Кривому Розі чоловік і жінка померли загадковою смертю Суспільно-політична інтернет-газета

За словами 28-річної криворіжанки, про неприємний запах, що доносився з квартири, їй повідомили сусіди. Приїхавши до батьків, жінка виявила батька і матір мертвими зі слідами насильства. Вони знаходилися в різних кімнатах. У батька були порізані руки, у матері – поранено обличчя.

Тіла направили на судмедекспертизу для встановлення причин смерті.

Як розповіли сусіди, подружжя часто сварилося. Померлий чоловік зловживав алкоголем і неодноразово бив дочку і дружину.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі чоловік по-звірячому вбив дружину. Між подружжям виник конфлікт, в ході якого зловмисник наніс ножове поранення в шию. Медики швидкої допомоги доставили потерпілу до лікарні, однак врятувати її не вдалося.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!