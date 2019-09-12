Попалася на гарячому: в Дніпрі затримали кишенькову злодійку в маршрутці. Відео

В одній з маршруток Дніпра 12 вересня кишенькова злодійка вкрала гаманець з сумки жінки. Постраждала вчасно зреагувала і її наздогнали пасажири.

У цей момент поруч з місцем інциденту проходив поліцейський і затримав зловмисницю. Відео затримання злодійки опублікували очевидці в Telegram-каналі "Е**нутий Дніпро".

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У 126 маршрутці орудують кишенькові злодії Telegram-канал "Е ** нутий Дніпро"

Раніше OBOZREVATEL писав, що оперуповноважений Криворізького відділення поліції вимагав хабар у підозрюваного в злочині. За гроші він обіцяв вплинути на слідчого або "пом'якшити" кваліфікацію злочину.

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