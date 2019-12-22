Понад мільйон гривень: у Дніпрі чоловік нахабно грабував банківські рахунки

У Дніпрі 31-річний чоловік вкрав з банківських рахунків понад мільйон гривень.

Зловмисник дублював банківські карти людей, повідомили в пресслужбі ГУНП в Дніпропетровській області (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).

Зловмисник вкрав гроші АіФ

Так, імітуючи помилку роботи банкомату, чоловік за допомогою спеціальних маніпуляцій дублював картку користувача банку.

Як стало відомо, до такого злочину зловмисник готувався ретельно. Він замовив понад сотні карт, які не мали ідентифікатора користувача, тобто виступали "білим пластиком". Надалі грабіжник використовував ці картки для дубляжу оригінальних карт громадян.

Зловмисник вкрав гроші Пресслужба ГУНП в Дніпропетровській області

Злочинна схема виглядала наступним чином: при використанні банкомата, чоловік імітував виникнення проблеми і пропускав до банкомату наступного користувача. Перед цим зловмисник проводив спеціальні маніпуляції з банкоматом, які дозволяли копіювати картку наступного користувача. Тому отримував доступ до банківських карт громадян.

Також зловмисник змінював фінансовий номер телефону на свій, що дозволяло керувати системою інтернет-банкінгу потерпілого. Це дозволило не тільки викрасти наявні на картках кошти, а й збільшити кредитні ліміти на рахунках постраждалих осіб і оформляти онлайн-кредити.

Зловмисник вкрав гроші Пресслужба ГУНП в Дніпропетровській області

Таким чином зловмиснику вдалося заволодіти більш ніж мільйоном гривень громадян за останні півроку.

Під час проведення обшуку в його будинку поліцейські вилучили скомпрометовані картки, мобільні телефони і sim-карти, використані при скоєнні злочинів.

Зловмисник вкрав гроші Пресслужба ГУНП в Дніпропетровській області

Відзначимо, на даний момент чоловікові оголосили підозру і заарештували на 60 діб. Але суд виніс рішення про його арешт з правом внесення застави у розмірі 38 420 гривень.

Досудове розслідування триває.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з'явився новий вид шахрайства. Тепер довірливих громадян чекають прямо біля банкоматів і обманним шляхом змушують віддавати нібито вкрадені гроші.

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