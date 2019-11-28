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29 листопада • оновлено в 11:08
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Світлана Коваленко

Помітив занадто пізно: з'явилося відео моменту ДТП з дитиною в Дніпрі

1.7т
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У мережі з'явився відеозапис моменту дорожньо-транспортної пригоди на вулиці Чернишевського в Дніпрі, в якій постраждав 13-річний хлопець.

Момент аварії зафіксувала відеокамера "Безпечний місто", передає "Інформатор".

На відеозапису видно, що підліток переходив дорогу по пішохідному переходу і на зелений сигнал світлофору, коли його збив Daewoo Lanos.

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Раніше OBOZREVATEL писав, що ввечері в середу, 27 листопада, на Старому мосту в Дніпрі зіткнулися Daewoo і Opel. У ДТП постраждали двоє людей.

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Автор
Світлана Коваленко
Місце
Україна Дніпро
Теги
ДТП постраждала дитина
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