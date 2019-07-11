Помічник священика застрелив собаку на очах у дітей в Дніпрі

У Дніпрі чоловік убив таксу сусідів.

Він вистрілив у тварину на очах у двох дітей та їхньої бабусі. Про це розповіла власниця тварини Світлана на своїй сторінці у Facebook.

"Стріляв на очах у моєї мами, моїх дітей, яким 11 і 4 роки, нічого не боячись. З-за паркану, і не з пневмата. А ви замислювалися, з ким живете за сусідством?", — зазначила жінка.

У Дніпрі чоловік застрелив собаку Колаж

Світлана додала, що чоловік, який убив її собаку, допомагає батюшці в церкві.

У Дніпрі чоловік убив собаку сусідів Facebook Светик Светик

Жінка закликала придивитися до своїх сусідів і берегти близьких.

"Маленька кімнатна собачка, наша улюблениця, померла від кулі недолюдини. А хто буде наступний? Я чи діти? Або випадковий перехожий... Хто?", — написала Світлана.

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Користувачі Facebook бурхливо відреагували на історію жінки. Вони запропонували їй звернутися в поліцію.

"У поліцію треба! Тварина така! Дуже, дуже вам співчуваю", "Сьогодні собака, завтра людина? Адже тільки моральний виродок або хвора людина може вбивати! Я вважаю, що поліцію залучати треба! Пишіть заяву! Нехай розбираються з наявністю зброї і дозволу на неї!", "Все одно звертайтеся в поліцію, зооконтроль. Правильно, що ви написали пост, треба було ще й фото цього виродка зробити, щоб країна знала своїх х*роїв...", — пишуть у коментарях.

Скріншот Facebook Светик Светик

Скріншот Facebook Светик Светик

Скріншот Facebook Светик Светик

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі поїзд на смерть збив чоловіка: моторошні фото і відео.

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