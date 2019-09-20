Полювання на призовників в Дніпрі: у військкоматі пояснили, що відбувається

У мережі з'явилося відео, де військові ведуть полювання на призовників прямо на вулицях в Дніпрі. У військкоматі спростовують інформацію про те, що його співробітники в громадських місцях зупиняють хлопців і роздають їм повістки.

Про це представники Дніпропетровського територіального центру комплектування повідомили Новинам Дніпра. За їх словами, за опублікованими відео не можна зробити висновок про належність військових до ТКЦ.

У військкоматі припустили, що це могли бути розшукові дії військової служби правопорядку. Там запевняють, що проводять роз'яснювальну роботу серед призовників виключно в рамках чинного законодавства.

У Дніпрі влаштували облави призовникам Telegram-канал "Х**вий Дніпро"

Раніше OBOZREVATEL писав, що люди у військовій формі зупиняють молодих хлопців, перевіряють у них документи і вручають повістки. Про це стало відомо з численних повідомлень місцевих жителів в соціальних мережах. Перехожі фіксують те, як відловлюють хлопців призовного віку в громадських місцях.

18 вересня поліцейських з співробітниками військкомату помітили на Лівому березі Дніпра на кінцевій зупинці 31 маршрутки. Раніше таких же людей в формі бачили на вулиці Будівельників і на житловому масиві Придніпровськ.

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