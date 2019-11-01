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1 листопада • оновлено в 12:57
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Погрожували і викрали: в Дніпрі у чоловіка намагалися відібрати квартиру

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У Дніпрі поліцейські знайшли і звільнили чоловіка, якого викрали, щоб заволодіти його квартирою.

Днепрянина утримували в полоні кілька днів і вимагали підписати документи, передає пресслужба поліції Дніпропетровської області.

У Дніпрі чоловіка викрали заради квартири

У Дніпрі чоловіка викрали заради квартири

svit24.net

Відзначається, що в поліцію звернувся племінник викраденого.

"Було встановлено, що за два тижні до викрадення до 59-річному чоловікові навідувалися невідомі, погрожували і забрали паспорт. А 29 жовтня затягли в автомобіль і відвезли в квартиру по вул. Софії Ковалевської, де утримували насильно протягом трьох днів", – сказано в повідомленні пресслужби.

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Викрадачі обіцяли відпустити чоловіка, якщо він оформить на них право власності на свою квартиру на просп. Гагаріна, яка знаходиться в стані незавершеної приватизації.

Правоохоронці встановили викрадачів і затримали їх.

Підозрюваним, двом братам 20 і 27 років, загрожує покарання за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Триває досудове розслідування.

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Місце
Україна Дніпро
Тег
викрадення
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