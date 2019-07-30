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Побив до смерті: під Дніпром чоловік позбавив життя власну матір

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У Верхньодніпровську 36-річний чоловік побив матір. Від отриманих травм жінка померла на місці.

Як повідомили в прес-службі Національної поліції в Дніпропетровській області, злочинець раніше вже був судимий за крадіжку.

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Під Дніпром чоловік убив власну матір

Під Дніпром чоловік убив власну матір

колаж

Протягом місяця після звільнення з місць позбавлення волі чоловік регулярно випивав і сварився з матір'ю. 26-го липня, в день вбивства, він також перебував у стані алкогольного сп'яніння.

На Дніпропетровщині син до смерті побив матір

На Дніпропетровщині син до смерті побив матір

Національна поліція в Дніпропетровській області

Порушено кримінальне провадження. Підозрюваного повідомили про підозру і обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Дніпропетровщині рецидивіст сп'яну мало не вбив друга.

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Україна Дніпро
Теги
Дніпро вбивство чоловік Національна поліція України
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