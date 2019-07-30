Побив до смерті: під Дніпром чоловік позбавив життя власну матір

У Верхньодніпровську 36-річний чоловік побив матір. Від отриманих травм жінка померла на місці.

Як повідомили в прес-службі Національної поліції в Дніпропетровській області, злочинець раніше вже був судимий за крадіжку.

Під Дніпром чоловік убив власну матір колаж

Протягом місяця після звільнення з місць позбавлення волі чоловік регулярно випивав і сварився з матір'ю. 26-го липня, в день вбивства, він також перебував у стані алкогольного сп'яніння.

На Дніпропетровщині син до смерті побив матір Національна поліція в Дніпропетровській області

Порушено кримінальне провадження. Підозрюваного повідомили про підозру і обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Дніпропетровщині рецидивіст сп'яну мало не вбив друга.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram