Пішла з хлопцем: в Дніпрі пропала 17-річна дівчина. фото

Поліція Дніпра розшукує зниклу 17-річну Анастасію Шевченко.
Дівчина пішла з дому разом зі своїм хлопцем 20-го липня. Про це повідомили на сторінці Патрульній поліції Дніпропетровської області в Facebook.
У Дніпрі пропала дівчина
колаж
Передбачається, що вона може перебувати за межами міста.
Особливі прикмети: зріст близько 160 см, середня статура, короткі руде волосся, маленька родимка над губою.
Настя була одягнена в рожеву футболку, чорні шорти і рожеві босоніжки зі стразами.
У Дніпрі пропала 17-річна Анастасія Шевченко
Патрульна поліція в Дніпропетровській області
Якщо вам щось відомо про місцезнаходження зниклої дівчини, телефонуйте на "102".
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що під Києвом пропала 12-річна дівчинка: поліція оголосила розшук.
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