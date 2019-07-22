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Пішла з хлопцем: в Дніпрі пропала 17-річна дівчина. фото

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Поліція Дніпра розшукує зниклу 17-річну Анастасію Шевченко.

Дівчина пішла з дому разом зі своїм хлопцем 20-го липня. Про це повідомили на сторінці Патрульній поліції Дніпропетровської області в Facebook.

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У Дніпрі пропала дівчина

У Дніпрі пропала дівчина

колаж

Передбачається, що вона може перебувати за межами міста.

Особливі прикмети: зріст близько 160 см, середня статура, короткі руде волосся, маленька родимка над губою.

Настя була одягнена в рожеву футболку, чорні шорти і рожеві босоніжки зі стразами.

У Дніпрі пропала 17-річна Анастасія Шевченко

У Дніпрі пропала 17-річна Анастасія Шевченко

Патрульна поліція в Дніпропетровській області

Якщо вам щось відомо про місцезнаходження зниклої дівчини, телефонуйте на "102".

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що під Києвом пропала 12-річна дівчинка: поліція оголосила розшук.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
Дніпро зникла людина патрульна поліція
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