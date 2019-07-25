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"Підрізав" фуру і зник: в Дніпрі через ДТП паралізовано рух тролейбусів. Фото і відео

1.2т Читати матеріал російською

Водій автомобіля Mercedes на польських номерах "підрізав" вантажівку на віадуці на Слобожанському проспекті в Дніпрі і зник в невідомому напрямку.

Через ДТП зупинився рух електротранспорту, передає Інформатор.

У Дніпрі сталося ДТП за участю вантажівки

У Дніпрі сталося ДТП за участю вантажівки

Інформатор

Повідомляється, що інцидент стався о 8:30 четверга на пр. Слобожанському, 2д.

Щоб уникнути зіткнення водієві вантажного автомобіля довелося різко загальмувати, в результаті чого металеві конструкції, що перебували в фурі, пробили кабіну.

У вантажівці знаходилися металеві конструкції

У вантажівці знаходилися металеві конструкції

Інформатор

Водій фури не постраждав

Водій фури не постраждав

Інформатор

Рух тролейбусів призупинено

Рух тролейбусів призупинено

Інформатор

В результаті події ніхто не постраждав, однак ускладнено рух транспорту, а тролейбуси №3, №17 і №20 і зовсім не можуть проїхати.

На місці аварії працюють співробітники патрульної поліції.

Як повідомляють в прес-службі Дніпровської міської ради, на місці події працює спецтехніка КП "Дніпровський електротранспорт", призупинено роботу тролейбусів №3 і №20.

Орієнтовний час відновлення руху - 13.00.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Закарпатській області один з керівників регіональної Державної фіскальної служби влаштував смертельну аварію.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
Дніпро ДТП транспорт
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