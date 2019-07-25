"Підрізав" фуру і зник: в Дніпрі через ДТП паралізовано рух тролейбусів. Фото і відео

Водій автомобіля Mercedes на польських номерах "підрізав" вантажівку на віадуці на Слобожанському проспекті в Дніпрі і зник в невідомому напрямку.
Через ДТП зупинився рух електротранспорту, передає Інформатор.
У Дніпрі сталося ДТП за участю вантажівки
Інформатор
Повідомляється, що інцидент стався о 8:30 четверга на пр. Слобожанському, 2д.
Щоб уникнути зіткнення водієві вантажного автомобіля довелося різко загальмувати, в результаті чого металеві конструкції, що перебували в фурі, пробили кабіну.
У вантажівці знаходилися металеві конструкції
Інформатор
Водій фури не постраждав
Інформатор
Рух тролейбусів призупинено
Інформатор
В результаті події ніхто не постраждав, однак ускладнено рух транспорту, а тролейбуси №3, №17 і №20 і зовсім не можуть проїхати.
На місці аварії працюють співробітники патрульної поліції.
Як повідомляють в прес-службі Дніпровської міської ради, на місці події працює спецтехніка КП "Дніпровський електротранспорт", призупинено роботу тролейбусів №3 і №20.
Орієнтовний час відновлення руху - 13.00.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Закарпатській області один з керівників регіональної Державної фіскальної служби влаштував смертельну аварію.
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