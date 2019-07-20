Під Кривим Рогом рятувальники виловили човен з трупом чоловіка всередині

У селі Новолозуватка неподалік від Кривого Рогу рятувальники виловили човен з тілом мертвого чоловіка всередині.

Човен був знайдений в 1,5 км вниз за течією від Карачунівського водосховища, передає прес-служба Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області.

Під Кривим Рогом виявлений човен з трупом чоловіка Прес-служба ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

"19 липня о 10:05 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення, що на відстані 30 метрів від берега на поверхні водойми дрейфує човен в якому знаходиться людина без ознак життя в селі Новолозуватка, 1,5 км за течією від Карачунівського водосховища", - сказано в повідомленні прес-служби.

Прибулі на вказане місце рятувальники за допомогою рятувального човна доставили знахідку на берег.

Тіло чоловіка 1968 року народження відправлено на експертизу. Причини смерті поки невідомі.

До робіт було залучено 5 чоловік особового складу ДСНС і 1 одиниця техніки.

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