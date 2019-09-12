Під Дніпром жінка померла на очах у лежачої матері

У Нікополі Дніпропетровської області 11 вересня у власній квартирі померла жінка, яка проживала разом зі своєю лежачою матір'ю.

Жінка замертво впала на кухні, але мати не могла ніяк їй допомогти. Про це повідомили на сторінці громадської організації "Прихист" в Facebook.

У Дніпрі жінка померла у матері на очах Korupcia.com

Відомо, що трагедія трапилася близько 18:00 в будинку на вул. Шевченка, 178. Завдяки дзвінку голови будинку на місце події прибули поліцейські, бригада швидкої допомоги і рятувальники. Співробітники ДержНС зрізали решітки на вікнах і потрапили в квартиру.

Загибла лежала на підлозі в кухні. Мати-інвалід перебувала в шоковому стані, однак від госпіталізації відмовилася.

У Нікополі жінка померла на очах у матері Сторінка громадської організації "Прихист" в Facebook

У Нікополі жінка померла на очах у матері Сторінка громадської організації "Прихист" в Facebook

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що під Дніпром чоловік забив до смерті колегу. 26-річний житель Нікополя до смерті побив свого товариша прямо на зупинці громадського транспорту. Обидва чоловіки знаходилися в стані алкогольного сп'яніння.

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