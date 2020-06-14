Під Дніпром затримали групу квартирних злодіїв, до якої можуть бути причетні поліцейські

У неділю, 14 червня, в Новомосковську Дніпропетровської області під час поліцейської спецоперації затримано організовану злочинну групу квартирних злодіїв.

На рахунку угруповання більше п'яти крадіжок з елітних будинків і квартир, розташованих на території Новомосковська та району. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Співробітники карного розшуку спільно з управлінням внутрішньої безпеки встановили, що злочинна група дотримувалася строгих конспіративних заходів. Діяли обережно і ретельно прораховували кожен крок – коли господарів не було вдома, підбирали ключі і виносили з квартир гроші та ювелірні прикраси.

Під Дніпром затримали групу квартирних злодіїв Пресслужба ГУНП в Дніпропетровській області

До складу групи входило вісім осіб. Очолював групу 24-річний житель Новомосковська. Також є інформація, що до скоєння злочинів могли бути причетні двоє співробітників поліції. Для встановлення цього факту розпочато службове розслідування.

Зараз троє учасників угруповання затримані. Їм загрожує кримінальна відповідальність за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка. В рамках досудового розслідування поліцейські встановлюють всі епізоди злочинів і роль кожного учасника.

Раніше OBOZREVATEL писав, що на Дніпропетровщині викрили колл-центр шахраїв. Співробітники колл-центру під різними приводами виманювали у людей гроші.

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