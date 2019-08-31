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Під Дніпром сталася страшна аварія з маршруткою: 10 постраждалих

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Поблизу села Єлизаветівка Дніпропетровської області 31 серпня зіткнулися вантажівка і рейсова маршрутка "Дніпро-Кам'янське".

ДТП сталася на Єлизаветівському шосе близько 8:26. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

Під Дніпром зіткнулися маршрутка і вантажівка

Під Дніпром зіткнулися маршрутка і вантажівка

ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

Новини
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На місце події приїхали патрульні, лікарі швидкої допомоги і рятувальники. Після прибуття вони встановили, що зіткнулися два транспортних засоби: мікроавтобус Mercedes і вантажний автомобіль "DAF" з причепом. Mercedes здійснював рейс за маршрутом "Дніпро - Кам'янське". Усередині мікроавтобуса знаходилися пасажири.

В результаті зіткнення постраждало 10 осіб. Водія маршрутки вирізали за допомогою гідравлічного інструменту.

Всі постраждалі були госпіталізовані.

На місці події працювали 5 рятувальників та 1 одиниця техніки.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі чоловік влаштував криваву бійку в маршрутці. 55-річний чоловік туристичним ножем завдав пасажирові декілька ударів по тілу. Ножові удари припали в область життєво важливих органів.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
ДТП аварія постраждали українці
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