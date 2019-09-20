Під Дніпром спіймали педофіла. Фото

Поліцейський в Кам'янському затримали 53-річного жителя Дніпра за підозрою в спробі розбещення 12-річної дівчинки.
До правоохоронців звернулася мати дитини і повідомила про злочин, передає пресслужба поліції Дніпропетровської області.
У Кам'янському спіймали підозрюваного в спробі розбещити 12-річну дівчинку
dt.ua
"19 вересня в поліцію звернулася мати 12-річної дівчинки, яка повідомила, що невідомий чоловік заманив її дочку в квартиру і почав здійснювати відносно дівчинки різні розпусні дії. Потім, коли дівчинка розплакалася, відпустив її", – сказано в повідомленні.
Поліцейські встановили і затримали підозрюваного.
В даний час вирішується питання про повідомлення йому про підозру за ч. 2 ст. 156 (розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу і обрання запобіжного заходу.
фото підозрюваного
Пресслужба поліції Дніпропетровської області
Правоохоронці закликають батьків більше розмовляти з дітьми про небезпеку спілкування з малознайомими і незнайомцями.
Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі 25 серпня чоловік намагався згвалтувати 15-річну дівчинку і порізав їй обличчя. По дорозі до пляжу невідомий вдарив її пляшкою по голові і почав тягти в кущі.
Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram