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20 вересня • оновлено в 11:26
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Під Дніпром спіймали педофіла. Фото

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Поліцейський в Кам'янському затримали 53-річного жителя Дніпра за підозрою в спробі розбещення 12-річної дівчинки.

До правоохоронців звернулася мати дитини і повідомила про злочин, передає пресслужба поліції Дніпропетровської області.

У Кам'янському спіймали підозрюваного в спробі розбещити 12-річну дівчинку

У Кам'янському спіймали підозрюваного в спробі розбещити 12-річну дівчинку

dt.ua

"19 вересня в поліцію звернулася мати 12-річної дівчинки, яка повідомила, що невідомий чоловік заманив її дочку в квартиру і почав здійснювати відносно дівчинки різні розпусні дії. Потім, коли дівчинка розплакалася, відпустив її", – сказано в повідомленні.

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Поліцейські встановили і затримали підозрюваного.

В даний час вирішується питання про повідомлення йому про підозру за ч. 2 ст. 156 (розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу і обрання запобіжного заходу.

фото підозрюваного

фото підозрюваного

Пресслужба поліції Дніпропетровської області

Правоохоронці закликають батьків більше розмовляти з дітьми про небезпеку спілкування з малознайомими і незнайомцями.

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Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі 25 серпня чоловік намагався згвалтувати 15-річну дівчинку і порізав їй обличчя. По дорозі до пляжу невідомий вдарив її пляшкою по голові і почав тягти в кущі.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
дитина педофiли
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