Під Дніпром пожежники врятували життя жінці, яка ледь не згоріла у власній квартирі

У місті Кам'янське Дніпропетровської області 21 січня загорілася квартира в багатоповерхівці на вулиці Ціолковського.

У приміщенні один на один з вогнем опинилася його власниця. Жінку вчасно врятували, повідомили в пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

Повідомлення про пожежу надійшло до Служби порятунку "101" близько 8:08. На місце події відразу ж направили чергову бригаду рятувальників.

Пожежа в квартирі під Дніпром РБК-Україна

Після прибуття співробітники ДСНС встановили, що загоряння виникло всередині квартири на п'ятому поверсі багатоповерхового житлового будинку. Потрапивши в приміщення, вогнеборці виявили жінку. 51-річній постраждалій господині квартири на місці надали первинну допомогу, після чого госпіталізували з серйозним отруєнням продуктами горіння.

Пожежу вдалося ліквідувати за 20 хвилин. Вогонь встиг пошкодити домашнє майно на площі 20 кв. м.

Під Дніпром жінка ледь не згоріла у власній квартирі ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

Під Дніпром жінка ледь не згоріла у власній квартирі ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

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