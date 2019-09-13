Під Дніпром на підприємстві загинув працівник: що сталося

У Кривому Розі Дніпропетровської області розслідують загибель електрогазозварника на підприємстві з виробництва машин та обладнання для добувної промисловості та будівництва.

Інцидент стався 11 вересня. Загиблому було 60 років, повідомляє пресслужба ГУ Держпраці в Дніпропетровській області.

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За оперативною інформацією, під час виконання ремонтних робіт електрогазозварник був притиснутий плитою, яка перебувала на секції рольгангів №3, до металоконструкції секції рольгангів № 4. В результаті працівник отримав тілесні ушкодження, несумісні з життям.

Остаточні обставини та причини події з'ясовуються відповідно до "Порядку проведення розслідувань та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві".

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що під Дніпром жінка померла на очах у лежачої матері. Жінка замертво впала на кухні, але мати не могла ніяк їй допомогти. Рятувальників викликали сусіди.

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