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Під Дніпром горіла дача: загинула дитина

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Вночі 19-го липня в Довгинцівському районі Кривого Рогу стався пожежа в садовому товаристві Мичуринец.

Займання виникло всередині дачного будинку. Про це повідомили в прес-службі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

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Пожежа під Дніпром

Пожежа під Дніпром

lenta.ua

Пожежники гасили вогонь більше години. 11-річного хлопчика, який перебував під час пожежі в приміщенні, врятувати не вдалося – його тіло знайшли без ознак життя. Бабуся дитини отримала опіки кінцівок і тулуба другого ступеня, але від госпіталізації відмовилася.

У ліквідації пожежі були задіяні дев'ять надзвичайників. Причину загоряння встановлюватимуть правоохоронці.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Австралії під час гонки трапилася страшна пожежа.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
Дніпро пожежа смерть
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