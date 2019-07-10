Під Дніпром другу добу шукають тіло загиблого під завалами

Тіло чоловіка, який загинув через будівлю, яка обвалилася на Дніпропетровщині, дістають з-під завалів другу добу.

Вчора, 9 липня, на місці події велися роботи по розбору завалів металевих конструкцій. Звільнення тіла чоловіка триває. Про це повідомили на сайті Головного управління державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 липня під час демонтажу зруйнувалося будівля Центральної збагачувальної фабрики "Павлоградська".

Під уламками будівлі знаходиться тіло чоловіка 1973 року народження. Роботами по вилученню тіла на даний момент займаються рятувальники.

Обвал стався на Центральній збагачувальній фабриці "Павлоградська" Прес-служба ГУ ГСЧС в Дніпропетровській області

За попередньою інформацією, під час демонтажу неексплуатованої будівлі колишньої сушарні сталося часткове руйнування конструкції. В результаті обвалу постраждали співробітники підрядної організації "Дмитротех".

В результаті руйнування також постраждав чоловік 1972 року народження. Його госпіталізували в реанімацію міської лікарні №4 міста Павлограда у важкому стані. У чоловіка струс головного мозку, політравма і перелом тазу.

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