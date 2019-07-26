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Під Дніпром дівчина викинулася з вікна власної квартири

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Вранці 26-го липня в Кривому Розі рятували 23-річну дівчину, яка вистрибнула з вікна третього поверху багатоквартирного будинку.

Дівчина приземлилася на дах балкона першого поверху. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

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У Дніпрі дівчина хотіла накласти на себе руки

У Дніпрі дівчина хотіла накласти на себе руки

подробиці

Інцидент мав місце близько 7:39 в Інгулецькому районі міста.

За допомогою висувної драбини та драбини-палки рятувальники зняли потерпілу і передали співробітникам швидкої медичної допомоги для подальшої госпіталізації.

Для надання допомоги було залучено 5 чоловік особового складу та 1 одиниця пожежно-рятувальної техніки Головного управління.

У Дніпрі дівчина вистрибнула з третього поверху

У Дніпрі дівчина вистрибнула з третього поверху

ГУ ДСНС

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Місце
Україна Дніпро
Теги
Дніпро самогубство швидка допомога
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