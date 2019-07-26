Під Дніпром дівчина викинулася з вікна власної квартири

Вранці 26-го липня в Кривому Розі рятували 23-річну дівчину, яка вистрибнула з вікна третього поверху багатоквартирного будинку.
Дівчина приземлилася на дах балкона першого поверху. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.
У Дніпрі дівчина хотіла накласти на себе руки
подробиці
Інцидент мав місце близько 7:39 в Інгулецькому районі міста.
За допомогою висувної драбини та драбини-палки рятувальники зняли потерпілу і передали співробітникам швидкої медичної допомоги для подальшої госпіталізації.
Для надання допомоги було залучено 5 чоловік особового складу та 1 одиниця пожежно-рятувальної техніки Головного управління.
У Дніпрі дівчина вистрибнула з третього поверху
ГУ ДСНС
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