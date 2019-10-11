Під Дніпром десятки людей завербували в рабство: відео звільнення

Поліцейські Дніпропетровської і Одеської областей затримали двох підозрюваних у вербуванні людей у трудове рабство.

За інформацією правоохоронців, з 2018 року підозрювані завербували близько 30 жителів Нікополя, Покрова і Марганця, передає прес-служба поліції Дніпропетровської області.

Десятки жителів Дніпропетровщини тримали в рабстві Пресслужба поліції Дніпропетровської області

Поліцейські затримали 42-річного чоловіка і 41-річну жінку, які займалися пошуком людей для трудової експлуатації, стежили за їх утриманням і роботою.

Для вербування вони обирали людей, які перебували у скрутному матеріальному становищі. Зловмисники обіцяли високу зарплату, соціальний пакет та комфортні умови праці в Одеській області.

Замість цього люди потрапляли в вкрай тяжкі умови.

Зокрема, їх змушували працювати на сільськогосподарських угіддях по 12-13 годин, били або позбавляли їжі за будь-які провини і помилки.

Постраждалих тримали в бараках на території колишньої жіночої колонії-поселення в Овідіопольському районі Одеської області за високим парканом і під цілодобовою охороною з використанням собак.

Двом затриманим загрожує відповідальність за ч. 2 ст. 149 (торгівля людьми) Кримінального кодексу у вигляді позбавлення волі від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

Поліція завершує документування злочинної діяльності інших членів групи, вирішується питання про затримання всіх причетних до злочину осіб.

Вирішується питання про затримання всіх причетних до злочинної діяльності Пресслужба поліції Дніпропетровської області

Бранці жили в бараках колишньої колонії-поселення Пресслужба поліції Дніпропетровської області

Раніше OBOZREVATEL писав, що злочинне угруповання, організована громадянином РФ, незаконно утримувало і змушувало виконувати важку роботу людей з наркотичною та алкогольною залежністю по всій Україні. Відзначається, що правоохоронці викрили мережу так званих "реабілітаційних центрів" і звільнили з трудового рабства близько 100 осіб

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