Під Дніпром чоловік заживо згорів у своєму будинку

Сьогодні, 11-го липня, в Кривому Розі загорівся приватний будинок, в результаті чого загинув 56-річний чоловік.
Займання сталося всередині приміщення. Про це повідомили на сайті Головного управління державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.
Пожежа під Дніпром
Kharkiv Today
Вогонь пошкодив домашні речі площею шести квадратних метрів.
Займання в Кривому Розі
ГУ ГСЧС
Пожежа була локалізована о 5:57, а в 6:27 його вдалося повністю ліквідувати.
Загорівся приватний будинок
ГУ ГСЧС
У ліквідації пожежі були задіяні 10 співробітників особового складу та дві одиниці пожежно-рятувальної техніки.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Австралії під час гонки трапилася страшна пожежа.
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