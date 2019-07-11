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Під Дніпром чоловік заживо згорів у своєму будинку

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Сьогодні, 11-го липня, в Кривому Розі загорівся приватний будинок, в результаті чого загинув 56-річний чоловік.

Займання сталося всередині приміщення. Про це повідомили на сайті Головного управління державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

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Пожежа під Дніпром

Пожежа під Дніпром

Kharkiv Today

Вогонь пошкодив домашні речі площею шести квадратних метрів.

Займання в Кривому Розі

Займання в Кривому Розі

ГУ ГСЧС

Пожежа була локалізована о 5:57, а в 6:27 його вдалося повністю ліквідувати.

Загорівся приватний будинок

Загорівся приватний будинок

ГУ ГСЧС

У ліквідації пожежі були задіяні 10 співробітників особового складу та дві одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Австралії під час гонки трапилася страшна пожежа.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
Дніпро пожежа чоловік
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