Головна Новини
10 вересня • оновлено в 06:42
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Події

Під Дніпром чоловік забив до смерті колегу: подробиці

Читати матеріал російською

У Нікополі Дніпропетровської області 8 вересня поліцейські затримали місцевого 26-річного жителя, який убив колегу.

Чоловік до смерті побив свого товариша просто на зупинці громадського транспорту, повідомили у пресслужбі Національної поліції у Дніпропетровській області.

Під Дніпром чоловік забив колегу до смерті

Під Дніпром чоловік забив колегу до смерті

Коррупция Инфо

Новини
Розрізало навпіл: у Дніпрі чоловіка переїхав швидкісний поїзд

Відомо, що чоловіки були колегами. По дорозі додому на автобусній зупинці між ними виникла сварка, а потім і бійка, під час якої один із чоловіків завдав іншому тілесних ушкоджень. 29-річний потерпілий помер на місці.

Обидва чоловіки перебували у стані алкогольного сп'яніння.

Підозрюваному у скоєнні умисного вбивства загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що під Дніпром підлітки викинули однолітка з вікна недобудови. Інцидент трапився у закинутому дитячому садку. Хлопець отримав тілесні ушкодження середньої важкості.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Місце
Україна Дніпро
Теги
бійка смерть чоловік Національна поліція України
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
4
1
Смішно
0
Цікаво
4
Сумно
5
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel