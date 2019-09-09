Під Дніпром чоловік забив до смерті колегу: подробиці

У Нікополі Дніпропетровської області 8 вересня поліцейські затримали місцевого 26-річного жителя, який убив колегу.

Чоловік до смерті побив свого товариша просто на зупинці громадського транспорту, повідомили у пресслужбі Національної поліції у Дніпропетровській області.

Під Дніпром чоловік забив колегу до смерті Коррупция Инфо

Відомо, що чоловіки були колегами. По дорозі додому на автобусній зупинці між ними виникла сварка, а потім і бійка, під час якої один із чоловіків завдав іншому тілесних ушкоджень. 29-річний потерпілий помер на місці.

Обидва чоловіки перебували у стані алкогольного сп'яніння.

Підозрюваному у скоєнні умисного вбивства загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що під Дніпром підлітки викинули однолітка з вікна недобудови. Інцидент трапився у закинутому дитячому садку. Хлопець отримав тілесні ушкодження середньої важкості.

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