Під Дніпром чоловік по-звірячому розправився з матір'ю: подробиці

У Криничках Дніпропетровської області затримали підозрюваного у замаху на вбивство пенсіонерки.
Ним виявився 35-річний син потерпілої. Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції у Дніпропетровській області.
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Подробности
Подія трапилася 17 вересня близько 5:00 ранку. Мати-пенсіонерка намагалася умовити свого 35-річного сина працевлаштуватися. Це і стало причиною сварки. Врегулювати конфлікт син вирішив за допомогою ножа.
Про трагедію у поліцію повідомив батько злочинця. Правоохоронці негайно прибули на виклик і затримали зловмисника. Жінку у важкому стані госпіталізували в реанімаційне відділення.
На Дніпропетровщині син мало не вбив власну матір
Національна поліція у Дніпропетровській області
Чоловік був затриманий у порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.
За погодженням з місцевою прокуратурою йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (замах на вбивство). Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
На Дніпропетровщині син мало не вбив власну матір
Національна поліція у Дніпропетровській області
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що у Дніпрі знайшли мертвим зниклого військового. Його тіло виявили у воді на Воронцовському пляжі. Чоловік зник увечері 14 вересня, коли відзначав День міста у колі друзів.
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