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19 вересня • оновлено в 12:43
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Під Дніпром чоловік по-звірячому розправився з матір'ю: подробиці

1.3т Читати матеріал російською

У Криничках Дніпропетровської області затримали підозрюваного у замаху на вбивство пенсіонерки.

Ним виявився 35-річний син потерпілої. Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції у Дніпропетровській області.

Під Дніпром чоловік по-звірячому розправився з матір'ю

Під Дніпром чоловік по-звірячому розправився з матір'ю

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Подія трапилася 17 вересня близько 5:00 ранку. Мати-пенсіонерка намагалася умовити свого 35-річного сина працевлаштуватися. Це і стало причиною сварки. Врегулювати конфлікт син вирішив за допомогою ножа.

Про трагедію у поліцію повідомив батько злочинця. Правоохоронці негайно прибули на виклик і затримали зловмисника. Жінку у важкому стані госпіталізували в реанімаційне відділення.

На Дніпропетровщині син мало не вбив власну матір

На Дніпропетровщині син мало не вбив власну матір

Національна поліція у Дніпропетровській області

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Чоловік був затриманий у порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

За погодженням з місцевою прокуратурою йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (замах на вбивство). Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

На Дніпропетровщині син мало не вбив власну матір

На Дніпропетровщині син мало не вбив власну матір

Національна поліція у Дніпропетровській області

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що у Дніпрі знайшли мертвим зниклого військового. Його тіло виявили у воді на Воронцовському пляжі. Чоловік зник увечері 14 вересня, коли відзначав День міста у колі друзів.

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Україна Дніпро
Теги
вбивство чоловік Національна поліція України
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