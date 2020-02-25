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25 лютого • оновлено в 16:25
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Стрілянина в центрі Дніпра: в мережу потрапило відео затримання підозрюваних

1.2т
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У Дніпрі правоохоронці затримали п'ятьох учасників перестрілки, яка трапилася ввечері 24 лютого на вулиці Титова.

В ході спецоперації було проведено понад 20 обшуків і вилучено шість автомобілів, на яких пересувалися затримані. За даним фактом відкрито кримінальне провадження, повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Днепроперовск області.

Конфлікт між двома групами чоловіків виник близько 17:00. Затримані застосували пістолет травматичної дії, в результаті чого були поранені троє людей.

Перестрілка в центрі Дніпра

Перестрілка в центрі Дніпра

ГУ НП в Дніпропетровській області

Потерпілих доставили до лікарні, де їх одразу затримали. Іншим учасникам інциденту вдалося сховатися. Надалі близько 2:00 25 лютого затримали ще двох учасників перестрілки.

Як заявив заступник начальника управління стратегічних розслідувань Віктор Діденко, конфлікт мав побутовий характер і не був пов'язаний з бізнес-інтересами. Сфери діяльності обох груп зараз вивчаються слідчими.

Всім учасникам конфлікту загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.

Перестрілка в центрі Дніпра

Перестрілка в центрі Дніпра

ГУ НП в Дніпропетровській області

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі на зупинці громадського транспорту на вулиці Титова неподалік від школи №89 невідомі відкрили вогонь по співробітниках поліції і бізнесменові Ельтону Вахідову, після чого зникли з місця. У місті відразу ж ввели план-перехоплення "Сирена".

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Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
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