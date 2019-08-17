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Перебігала дорогу в недозволеному місці: в Дніпрі біля "Каравану" сталося жахливе ДТП. Відео

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На Лівому березі Дніпра 16-го серпня автомобіль Dacia збив пенсіонерку.

Аварія сталася на вулиці Нижньодніпровській близько 16:00. Про це повідомляє "Інформатор" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

У Дніпрі автомобіль збив жінку

У Дніпрі автомобіль збив жінку

колаж

Новини
Летіло по зустрічній: в Дніпрі авто переїхало жінку. Відеофакт

Жінка намагалася перебігти дорогу в недозволеному місці, проте потрапила під колеса Dacia. Водій іномарки не встиг зупинити транспортний засіб.

В результаті зіткнення пенсіонерка отримала численні забої та перелом щиколотки.

Медики надали їй необхідну допомогу. Зараз її життю нічого не загрожує.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в зоні ООС загинув розвідник з Дніпра. Життя військовослужбовця 74-го розвідувального батальйону обірвалася в ніч на 15 серпня.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
ДТП аварія швидка допомога
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