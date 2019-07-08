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Паралельні перетнулися: під Дніпром Opel протаранив "ВАЗ" у сусідній смузі. Відео

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8-го липня в Кам'янському на проспекті Ювілейному сталося ДТП за участі двох автомобілів.

Аварія сталася в районі зупинки "Будівельників". Про це повідомляє "Подія".

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ДТП в Кам'янському

ДТП в Кам'янському

ВЛАСНО.info

Водій "ВАЗа", який рухався в сусідньому ряду від опеля, не впорався з поворотом. Шофер мінівена, намагаючись уникнути зіткнення, виїхав на зустрічну смугу, проте запобігти аварії не зміг.

В результаті ДТП ніхто не постраждав.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Києві автомобіль з п'яним водієм вилетів на "зустрічку".

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Місце
УкраїнаДніпро
Теги
ДніпроаваріяДТПАвтомобіль
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