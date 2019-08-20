Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Події

Обкрадали вчителів і лікарів: за крадіжки з банківських рахунків затримали 2 жителів Кривого Рогу

128 Читати матеріал російською

Правоохоронці затримали двох жителів Кривого Рогу Дніпропетровської області за підозрою в крадіжці грошей з банківських рахунків українців.

Для управління рахунками злочинці використовували мобільні номери, прив'язані до рахунків, а для перевипуску SIM-карт - дані в соціальних мережах, передає Департамент кіберполіції Національної поліції.

Затримано підозрюваних в крадіжці грошей з банківських рахунків

Затримано підозрюваних в крадіжці грошей з банківських рахунків

Департамент кіберполіції

"Працівники кіберполіції за участю служби безпеки АТ "Альфа-Банк" встановили: до складу групи входило четверо мешканців Кривого Рогу. Організатором була 40-річна жінка, яка створила всю злочинну схему і координувала дії виконавців", – сказано в повідомленні.

Новини
У Дніпрі сталося потрійне ДТП з маршруткою: фото і відео

Відзначається, що зазвичай жертвами зловмисників ставали вчителі, працівники медустанов, різноробочі.

Вони купували на закритих форумах необхідні бази даних, після чого деактивували підв'язаний до рахунку номер телефону і потім створювали його дублікат за допомогою інформації, знайденої в соціальних мережах (прізвище, ім'я, дата народження, близькі контакти, телефон і т.д.).

За допомогою інформації з соцмереж злочинці робили дублікати SIM-карт

За допомогою інформації з соцмереж злочинці робили дублікати SIM-карт

Департамент кіберполіції

За допомогою відтворених номерів спільники отримували доступ до банківських рахунків потерпілих і за допомогою віддаленого управління рахунками проводили банківські операції без відома власників.

За попередніми підрахунками, сума викрадених коштів – близько 1,5 млн гривень.

Більшу частину отриманих грошей зловмисники програвали в різних онлайн-казино і на спортивних ставках. Для зручності вони орендували офіс в Кривому Розі.

Новини
У Дніпрі влаштували перевірку маршруток: які результати

В ході 8 санкціонованих обшуків в офісі, за місцем проживання та в автомобілях підозрюваних правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку, мобільні телефони, понад тисячу дублікатів SIM-карт, близько 100 банківських карток, зброю і чорнові записи.

У підозрюваних знайшли зброю

У підозрюваних знайшли зброю

Департамент кіберполіції

Слідчі кваліфікували дії затриманих за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу.

Двоє підозрюваних затримані в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу, їм обрано запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внесення застави.

Вирішується питання про оголошення підозри їх спільникам.

Раніше OBOZREVATEL писав, що банда невідомих влаштувала вибух в офісі сільського старости і пограбувала банкомат в селі Волоське Дніпропетровської області. Після цього "ПриватБанк" оголосив про винагороду за допомогу в затриманні злочинців.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Місце
Україна Дніпро
Теги
кіберполіція Альфа-Банк банківська картка
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...