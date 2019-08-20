Обкрадали вчителів і лікарів: за крадіжки з банківських рахунків затримали 2 жителів Кривого Рогу

Правоохоронці затримали двох жителів Кривого Рогу Дніпропетровської області за підозрою в крадіжці грошей з банківських рахунків українців.

Для управління рахунками злочинці використовували мобільні номери, прив'язані до рахунків, а для перевипуску SIM-карт - дані в соціальних мережах, передає Департамент кіберполіції Національної поліції.

Затримано підозрюваних в крадіжці грошей з банківських рахунків Департамент кіберполіції

"Працівники кіберполіції за участю служби безпеки АТ "Альфа-Банк" встановили: до складу групи входило четверо мешканців Кривого Рогу. Організатором була 40-річна жінка, яка створила всю злочинну схему і координувала дії виконавців", – сказано в повідомленні.

Відзначається, що зазвичай жертвами зловмисників ставали вчителі, працівники медустанов, різноробочі.

Вони купували на закритих форумах необхідні бази даних, після чого деактивували підв'язаний до рахунку номер телефону і потім створювали його дублікат за допомогою інформації, знайденої в соціальних мережах (прізвище, ім'я, дата народження, близькі контакти, телефон і т.д.).

За допомогою інформації з соцмереж злочинці робили дублікати SIM-карт Департамент кіберполіції

За допомогою відтворених номерів спільники отримували доступ до банківських рахунків потерпілих і за допомогою віддаленого управління рахунками проводили банківські операції без відома власників.

За попередніми підрахунками, сума викрадених коштів – близько 1,5 млн гривень.

Більшу частину отриманих грошей зловмисники програвали в різних онлайн-казино і на спортивних ставках. Для зручності вони орендували офіс в Кривому Розі.

В ході 8 санкціонованих обшуків в офісі, за місцем проживання та в автомобілях підозрюваних правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку, мобільні телефони, понад тисячу дублікатів SIM-карт, близько 100 банківських карток, зброю і чорнові записи.

У підозрюваних знайшли зброю Департамент кіберполіції

Слідчі кваліфікували дії затриманих за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу.

Двоє підозрюваних затримані в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу, їм обрано запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внесення застави.

Вирішується питання про оголошення підозри їх спільникам.

Раніше OBOZREVATEL писав, що банда невідомих влаштувала вибух в офісі сільського старости і пограбувала банкомат в селі Волоське Дніпропетровської області. Після цього "ПриватБанк" оголосив про винагороду за допомогу в затриманні злочинців.

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