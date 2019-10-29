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29 жовтня • оновлено в 12:38
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НП на заводі "Потоки" в Дніпрі: з'явилися нові подробиці

1.1т Читати матеріал російською

У понеділок, 28 жовтня, у Дніпрі прогримів масштабний вибух на маслоекстракційному заводі "Потоки". Займання трапилося в складських приміщеннях, де зберігалися відходи з насіння соняшника.

Як повідомили в обласному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій, загальна площа руйнування становила 4200 кв. метрів. Внаслідок вибуху склад повністю зруйнувався й постраждали сусідні будівлі.

Новини
Потужний вибух на заводі у Дніпрі: з'явилося відео

У Дніпрі прогримів вибух на заводі "Потоки"

У Дніпрі прогримів вибух на заводі "Потоки"

ТСН

НП вдалося ліквідувати за півтори години. У пригоді ніхто не постраждав.

Причини займання та вибуху почали встановлювати правоохоронці. Як повідомила в ефірі ObozTV речниця ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області Анна Старчевська, відкрита кримінальна справа за ст.272 ч.1 ККУ (порушення правил безпеки під час виконання робіт підвищеної небезпеки).

НП на заводі 'Потоки' в Дніпрі: з'явилися нові подробиці

ТСН

НП на заводі 'Потоки' в Дніпрі: з'явилися нові подробиці

ДСЧС у Дніпропетровській області

НП на заводі 'Потоки' в Дніпрі: з'явилися нові подробиці

ДСЧС у Дніпропетровській області

НП на заводі 'Потоки' в Дніпрі: з'явилися нові подробиці

ДСЧС у Дніпропетровській області

НП на заводі 'Потоки' в Дніпрі: з'явилися нові подробиці

ДСЧС у Дніпропетровській області

НП на заводі 'Потоки' в Дніпрі: з'явилися нові подробиці

ТСН

НП на заводі 'Потоки' в Дніпрі: з'явилися нові подробиці

ТСН

НП на заводі 'Потоки' в Дніпрі: з'явилися нові подробиці

ТСН

Раніше OBOZREVATEL писав, що в мережі з'явилося відео моменту НП на заводі. Камера відеоспостереження на житловому комплексі "Вежі" зафіксувала яскравий спалах на Лівому березі Дніпра.

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Місце
Україна Дніпро
Тег
вибух
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