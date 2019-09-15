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15 вересня • оновлено в 15:36
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Ногами і шлангами: в Дніпрі напівголу дівчину побили на будівництві. Відео 18+

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У Дніпрі 14 вересня напівгола дівчина бігала по проспекту і розбивала лобові скла автомобілів.

Відео інциденту розлетілося по всій мережі. За словами очевидців, спочатку 26-річна дніпрянка викинула речі своїх друзів з вікна і втекла, повідомляє Інформатор (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

Побили напівголу дівчину

Побили напівголу дівчину

Скріншот з відео

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Що зробила дівчина

На першому ролику видно, як громадянка в одній нижній білизні босоніж бігає по проспекту Гагаріна, після чого заходить в продуктовий магазин і лається там з продавцем. Потім дівчину затримав невідомий чоловіка, стверджуючи, що вона розбила лобове скло його автомобіля.

Як з нею вчинили

На іншому відео всі фігуранти попередніх роликів виявилися на будівництві магазину "АТБ". Дівчині заламували руки, били її шлангом і ногами. Коли за неї заступився випадковий перехожий - на нього також напали і побили. Варто зазначити, що біля "екрану" вітрини зібралися десятки людей, які просто, нічого не роблячи, спостерігали за тим, як неадекватний чоловік жорстоко б'є дівчину і хлопця.

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Хто її бив і що йому за це буде

Як розповів очевидець, на відео є тільки один співробітник магазина - той, який з особливою жорстокістю бив дівчину і її захисника. Виявилося, нападник - 63-річний сторож на будівництві, ким були інші фігуранти - невідомо. Повідомляється, що чоловік у формі не є військовослужбовцем.

У поліції повідомили, що на "102" зателефонувала подруга дівчини і розповіла, що та тікає і роздягається, б'є припарковані автомобілі.

Правоохоронці також поспілкувалися з тим самим охоронцем. Він пояснив свою жорстокість тим, що дівчина забігла в приміщення недобудованого магазину, схопила телефон і розбила його.

На місце викликали слідчо-оперативну групу. Дівчину госпіталізували в психдиспансер, її стан стабільний, хлопець також відчуває себе добре. Як з'ясувалося, потерпіла знаходиться на обліку у психіатра. Чи була вона в стані сп'яніння - визначать фахівці.

За даним фактом відкрили кримінальне провадження за статтею 125 ККУ (умисні легкі тілесні).

Увага! Відео 18+

Як повідомляв OBOZREVATEL, в центрі Дніпра чоловіка порізали ножем.

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Україна Дніпро
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Данилов Андрей
Данилов Андрей
Будни Великой Укриаины.
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