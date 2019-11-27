Жодних прогнозів: з'явилися сумні дані щодо дівчини, збитої на "зебрі" у Дніпрі

У Дніпрі 26 листопада у страшній ДТП на перехресті серйозно постраждала молода дівчина. Її на повній швидкості збив Daewoo Lanos прямо на пішохідному переході.

Лікарі вже другу добу борються за життя дівчини, однак її стан продовжує погіршуватися. Про це повідомив головний лікар обласної клінічної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко, передає Інформатор.

У Дніпрі дівчина потрапила під колеса авто Колаж

За словами головлікаря, постраждала, як і раніше, перебуває в украй важкому стані. Дівчина пережила дві зупинки серця і впала в кому 3-го ступеня (повна відсутність свідомості, втрачені рефлекси, відсутні реакції на біль і реакції зіниць на світло). Медики роблять усе, що в їх силах, однак від прогнозів поки що утримуються.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі дівчина потрапила під колеса авто. Водій скоїв наїзд на пішохода на "зебрі".

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