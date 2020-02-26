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26 лютого • оновлено в 16:49
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Нічна бійка зі стріляниною в Дніпрі: з'явилося відео сутички

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У Дніпрі вночі 25 лютого на парковці ТЦ "Терра" трапилася бійка двох компаній.

В ході сутички один із хуліганів застосував зброю. Інцидент зафіксувала камера відеоспостереження, передає Дніпро оперативний (щоб подивитися запис, доскрольте до кінця сторінки).

Бійка зі стріляниною в Дніпрі

Бійка зі стріляниною в Дніпрі

Дніпро оперативний

Незважаючи на побоювання очевидців, в результаті побоїща ніхто не постраждав – постріл був зроблений у повітря. Таким чином стрілку вдалося розігнати противників в різні боки і запобігти можливим наслідкам.

На місці інциденту працювала поліція. Хлопець, який стріляв зі стартового пістолета, мав дозвіл на носіння зброї.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі 25 лютого на проспекті Богдана Хмельницького перепалка між двома групами молодих людей переросла в бійку зі стріляниною. Дебоширів розбороняли поліцейські.

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Україна Дніпро
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